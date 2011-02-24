Кому из политиков украинцы доверяют больше всего (опрос)

Уровень доверия к Президенту Украины Виктору Януковичу оказался наивысшим среди украинских политиков, следующие позиции в рейтинге заняли Арсений Яценюк и Сергей Тигипко. Таковы данные социологического исследования, которое проводил Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС».

Результаты опроса засвидетельствовали, что уровень доверия к ни одному из ведущих политиков, независимо от их пребывания во власти или в оппозиции, нельзя назвать высоким.

Менее всего респонденты доверяют спикеру украинского парламента Владимиру Литвину, на второй позиции оказался глава действующего правительства Николай Азаров, на третьей - лидер оппозиции Юлия Тимошенко.

Уровень доверия к украинским политикам измерялся по четырехбалльной шкале, где один балл значил "совсем не доверяю", а четыре балла, напротив, "полностью доверяю". Чтобы сделать персоналии в опроснике более узнаваемыми, указывалась должность каждого из них.

Насколько Вы доверяете или не доверяете следующим политикам?, %

Политик Совсем или скорее не доверяют Полностью или скорее доверяют Не ответили Президент Украины Виктор Янукович 62.5 28.8 8.6 Председатель ВРУ Владимир Литвин 75.2 16.4 8.4 Глава Правительства Украины Николай Азаров 71.1 20.6 8.2 Юлия Тимошенко – лидер БЮТ 70.9 20.3 8.7 Сергей Тигипко – лидер партии «Сильная Украина» 65.6 23.6 10.8 Арсений Яценюк – лидер партии «Фронт перемен» 62.3 24.5 13.3 Сергей Соболев – глава оппозиционного правительства 59.7 10.1 30.2 Олег Тягнибок – лидер ВО «Свобода» 64.7 16.1 19.3 Анатолий Гриценко – лидер партии «Гражданская позиция» 57.3 16.4 26.2

Пятая волна мониторингового исследования была проведена с 5 по 16 февраля этого года по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол). В целом было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.