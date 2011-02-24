Кому из политиков украинцы доверяют больше всего (опрос)
Уровень доверия к Президенту Украины Виктору Януковичу оказался наивысшим среди украинских политиков, следующие позиции в рейтинге заняли Арсений Яценюк и Сергей Тигипко. Таковы данные социологического исследования, которое проводил Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС».
Результаты опроса засвидетельствовали, что уровень доверия к ни одному из ведущих политиков, независимо от их пребывания во власти или в оппозиции, нельзя назвать высоким.
Менее всего респонденты доверяют спикеру украинского парламента Владимиру Литвину, на второй позиции оказался глава действующего правительства Николай Азаров, на третьей - лидер оппозиции Юлия Тимошенко.
Уровень доверия к украинским политикам измерялся по четырехбалльной шкале, где один балл значил "совсем не доверяю", а четыре балла, напротив, "полностью доверяю". Чтобы сделать персоналии в опроснике более узнаваемыми, указывалась должность каждого из них.
Насколько Вы доверяете или не доверяете следующим политикам?, %
|Политик
|Совсем или скорее не доверяют
|Полностью или скорее доверяют
|Не ответили
|Президент Украины Виктор Янукович
|62.5
|28.8
|8.6
|Председатель ВРУ Владимир Литвин
|75.2
|16.4
|8.4
|Глава Правительства Украины Николай Азаров
|71.1
|20.6
|8.2
|Юлия Тимошенко – лидер БЮТ
|70.9
|20.3
|8.7
|Сергей Тигипко – лидер партии «Сильная Украина»
|65.6
|23.6
|10.8
|Арсений Яценюк – лидер партии «Фронт перемен»
|62.3
|24.5
|13.3
|Сергей Соболев – глава оппозиционного правительства
|59.7
|10.1
|30.2
|Олег Тягнибок – лидер ВО «Свобода»
|64.7
|16.1
|19.3
|Анатолий Гриценко – лидер партии «Гражданская позиция»
|57.3
|16.4
|26.2
Пятая волна мониторингового исследования была проведена с 5 по 16 февраля этого года по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол). В целом было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.