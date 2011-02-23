The Washington Post: Украина может покинуть демократический лагерь

"К сведению Египта и всех, кого это волнует: демократические революции даже в случае их успеха следует отстаивать еще много лет после того, как ликующие толпы покидают улицы", - пишет The Washington Post в редакционной статье.

"Авторитарные силы могут перегруппироваться и даже воспользоваться демократическими институтами для возвращения к власти. Свободы могут подвергнуться эрозии после возрождения старых привычек. Могут вмешаться злокозненные соседи", - цитирует издание сайт ИноПресса.

Газета ссылается на пример Украины: "пока внимание Запада приковано к воодушевляющим восстаниям на Ближнем Востоке, европейская страна с 50-миллионным населением, занимающая стратегическое положение, может крадучись покинуть демократический лагерь". По мнению издания, отступлением Украины командует президент Янукович.

Украина стремится к экономическим реформам, но она пошла на крупные уступки Путину. Правительство также перешло в наступление на лидеров "оранжевой революции", говорится в статье. "Журналисты говорят, что свободные СМИ подвергаются нажиму властей", - пишет издание.

Администрация Обамы не игнорирует эти проблемы. И все же США должны действовать энергичнее, считает газета. "Один из способов - четкая увязка дальнейшего прогресса экономических отношений с Украиной и улучшения ситуации с правами человека. К тому же самому следует призвать правительства стран ЕС", - рекомендует издание.