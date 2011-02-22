Клюев встретился с послами 27 стран ЕС

17:34, 22 февраля 2011
Политика
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Деталей пока нне сообщают

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ встретился с 27 послами стран-членов Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, во время встречи обсуждались «основные вопросы продвижения Украины на пути европейской интеграции».

Подробностей встречи пресс-служба не сообщает.

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