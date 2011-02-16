Тимошенко намерена сегодня представить свой вариант пенсионной реформы

Фракция "БЮТ-Батьківщина 16 февраля представит в парламенте свой вариант пенсионной реформы.

Об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО вчера на пресс-конференции в Киеве.

Она раскритиковала пенсионную реформу, предложенную властью. Лидер БЮТ подчеркнула, что эта реформа предусматривает радикальное ухудшение жизни людей, что прямо запрещено Конституцией Украины.

В частности, она сказала, что недопустимо увеличивать пенсионный возраст, трудовой стаж, который необходим для выхода на пенсию и т. п.

Говоря о правительственном варианте пенсионной реформы, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что гражданам придется работать значительно больше. «Эдакая барщина на ЯНУКОВИЧА», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что эта пенсионная реформа фактически запускает машину, которая будет выжимать из граждан последнюю гривню и эти средства будут направлены на обслуживание кучки людей в окружении Президента.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что ее команда хочет помочь Виктору ЯНУКОВИЧУ, чтобы он не продолжал разрушать жизни людей и поэтому предложит свой вариант реформы. Она рассказала, что проект закона и концепция пенсионной реформы были разработаны во время ее премьерства и прошли все стадии обсуждения, в том числе с профсоюзами.

По ее словам, этот альтернативный вариант может действительно создать справедливую пенсионную систему. Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что завтра на парламентских слушаниях экс-министру по вопросам социальной политики Людмиле ДЕНИСОВИЙ дадут слово, чтобы она смогла представить их вариант реформы.

Чтобы там ни было, заметила Ю.ТИМОШЕНКО, она уверена, что у ее команды, которая находится в парламенте и за пределами парламента, хватит сил, чтобы помешать воплощению несправедливой пенсионной реформы.