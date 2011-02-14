Королевская пришла к Шустеру с гречкой

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что в Украине не будет объективных цен, пока во главе рыночной экономики будет стоять коррупция.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу «Шустер Live» на Первом национальном телеканале, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ продемонстрировала собравшимися в студии килограмм гречки, который был куплен в одном из киевских магазинов перед эфиром по цене 29 грн. за 1 кг. А в других 15 магазинах, которые посетили перед эфиром с целью покупки гречки по обещанной правительством цене 13,90 грн., продукта вообще не было в продаже.

«Гречка - это условное название проблемы, которое существует в экономике страны. Это своего рода первая "красная карточка" правительству. Это сигнал власти задуматься – тем ли экономическим путем мы двигаемся, те ли реформы проводятся сегодня?", - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, "сейчас мы стоим на перепутье. Есть шанс построить рыночную открытую экономику, экономику XXI века. И есть второй путь - сохранить и усилить «коррупционно-плановую» экономику, в которой каждому будет расписано, кто в клеточку платья носит, кто в полоску, кто гречку будет есть, а кто - перловку».

Комментируя высказывание о том, что цены на гречку поднимают спекулянты, народный депутат отметила, что ценообразование нарушено из-за тотальной коррупции в стране.

«Я недавно была и на львовском рынке "Шувар", и на киевском рынке "Троещина", и на харьковском рынке "Барабашово", где общалась с реализаторами и предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения. И все они говорят - мы готовы легально работать. Сегодня они платят 86 грн. единого налога и более 300 грн. единого социального взноса, но еще 1 тыс. грн. идет на то, чтобы они вообще имели возможность работать, - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Заберите эту коррупционную нагрузку, и тогда можно будет контролировать и цепочку ценообразования, и выстроить взаимоотношения между производителем, продавцом и покупателем”.

“Пока коррупционный налог будет самым большим налогом и таким, который лучше всего собирается, пока во главе рыночной экономики будет стоять коррупция, у нас не будет объективных цен, не будет работать нормальный рыночный механизм», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам народного депутата, высокие расходы бизнеса, связанные с высокой коррупцией, включаются в цену продукции, и в конечном итоге, переносятся на каждого украинца.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что теневая экономика не может существовать, если ее не поддерживает власть. «У нас на рынке действует «антиконкуренция» - тот, кто работает в тени, не платит налоги и имеет «крышу», - конкурентен на рынке. А тот, кто работает легально, платит налоги, платит официальную зарплату, – не конкурентнен. Не удивительно, что в последние годы сегмент теневой экономики увеличивается в среднем на 10%», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель парламентского комитета отметила, что обязанность власти - не в ручном режиме администрировать цены, а обеспечить нормальное функционирование экономики и повышение уровня жизни людей. «Почему мы сегодня обсуждаем цены на гречку, картофель и т.д.? Дайте экономике возможность легально работать, обеспечьте людей достойными рабочими местами и уровнем зарплат. В этом заключается обязанность власти перед своими гражданами, и с этой обязанностью она сегодня не справляется», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.