Литвина возмутило, что нардепы ругают ВР, а людям это нравится

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН видит возможность уменьшения критики по адресу парламента лишь путем изменения избирательной системы.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу, комментируя высказывание относительно некачественной работы ВР и превращения ее в филиал Администрации Президента.

"Я считаю, что каждый имеет право и основания выражать подобные суждения. Вместе с тем все, кто выражает такие суждения, должны выходить с того, что они голосовали за этот состав парламента", - считает его руководитель.

По словам В.ЛИТВИНА, поражает тот факт, что “тон такому негативу” задают отдельные народные депутаты, и что показательно, людям это нравится.

"Представьте себе, если человек, работающий в педагогическом коллективе учителем, рассказывал бы, что в школе все негодяи, или врач, который работает в районной больнице, рассказывал, что все плохие, один он хороший. Как бы к ним относились?", - поинтересовался В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что не собирается защищать Верховную Раду, но эти лица порочат страну и себя лично.

"Намного сложнее для таких людей заняться практической работой, причем за приличную заработную плату", - сказал В.ЛИТВИН.

Спикер отметил, что оснований для критики сегодня достаточно, но нужно смотреть, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

"Я считаю, что в Верховной Раде не может быть принцип, что одна часть права, а другая всегда нет... Лечить проблему нужно радикально, изменив правила формирования высшего законодательного органа страны", - сказал он.

В.ЛИТВИН убежден, что нужно перейти на принцип, когда люди должны возможность избирать конкретную личность и контролировать ее.

"Тогда будут сняты все вопросы", - прибавил он.