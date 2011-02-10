Пресс-конференция о Программе применения пуповинной крови при операциях

Во вторник, 15 февраля, в 9.30 в Киеве состоится пресс-конференция «Старт Всеукраинской программы применения пуповинной крови новорожденных при оперативных вмешательствах».

Организатор – Семейный банк пуповинной крови «Гемафонд».

Пресс-конференция, посвященная началу работы Всеукраинской программы применения пуповинной крови новорожденных при оперативных вмешательствах у детей с пренатально-диагностированными критическими пороками развития, пройдет в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии.

Участники пресс-конференции:

Представитель Главного управления охраны здоровья города Киева.

Главный врач Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Владимир ЖОВНИР.

Главный детский нейрохирург Министерства здравоохранения Украины, научный руководитель, заведующий отделением нейрохирургии детского возраста Государственного учреждения «Институт нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова НАМН Украины» Юрий ОРЛОВ.

Главный врач Медицинского центра «ГЕМАФОНД» Анна ТУРОВЕЦ.

Заведующая клинико-диагностической лабораторией клиники генетики репродукции «Виктория» Виктория БАДЮК.

Аккредитация обязательна!

По поводу аккредитации обращаться:

тел. (044) 455-84-06

e-mail: melnyk@pillarpr.com.ua

Ирина Мельник.

