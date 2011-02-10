Наливайченко говорит, что власть лишь имитирует борьбу с коррупцией

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что власть лишь имитирует борьбу с коррупцией, открывая уголовные дела против своих политических оппонентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, нынешняя власть продолжает «парад имитаций», особенно в борьбе с коррупцией.

«Власть имитирует «борьбу с коррупцией», ежедневно сообщая об открытии новых уголовных дел – но в основном против бывших правительственных чиновников из числа политических оппонентов. Эти мероприятия не имеют ничего общего с последовательным противодействием коррупционным схемам», - заявил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что о нарастании коррупционной угрозы свидетельствуют многочисленные заявления предпринимателей, иностранных инвесторов, в том числе послов стран Европейского Союза. Одним из последних таких случаев стало открытое заявление грузоперевозчиков о введении специального «коррупционного сбора» на таможенных постах в Одесском и Ильичевском портах.

Он напомнил, что снижение уровня добропорядочности в Украине фиксируют все специализированные международные рейтинги. Так, в 2010 году Украина заняла 134 место из 178 возможных по уровню восприятия коррупции в рейтинге Transparency International, 125 из 139 – по критерию обременительности правительственного регулирования индекса конкурентности Всемирного экономического форума. Это наихудшие показатели из всех европейских стран.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, законодательные инициативы власти облегчают жизнь коррупционерам. Так, по его словам, 21 декабря 2010 года правящее большинство в Верховной Раде отменило пакет антикоррупционных законов. Это привело к продолжению действия морально устаревшего Закона «О борьбе с коррупцией» в редакции 1992 года.

«Принятый в первом чтении законопроект Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине» смягчает наказание за взяточничество, особенно для чиновников высокого ранга. Президентский законопроект не предусматривает проведения проверок близких лиц чиновников, представления деклараций их доходов и расходов, имеющихся корпоративных прав. В нем отсутствуют санкции за совершение коррупционных деяний юридическими лицами», - объяснил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он акцентировал внимание на том, что власть фактически отказалась от выполнения обязательств Украины перед GRECO (Группа стран Совета Европы против коррупции) относительно введения целого ряда системных антикоррупционных мер, в частности, создания специальных антикоррупционных органов в системе государственного управления и квалификации всех случаев коррупции как криминальных, а не административных правонарушений.

«Изменения судебного законодательства не привели к уменьшению коррупции в процессе назначения судей, распределения судебных дел и принятия судебных решений. Власть установила контроль над деятельностью судов, однако это не привело к улучшению правосудия для граждан», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он убежден, что сообщения СМИ о миллионных приобретениях министерствами товаров и услуг у одного участника по завышенным ценам указывают на то, что сфера государственных закупок снова стала одной из главных ячеек правительственной коррупции.

«Политика министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА ведет к возобновлению масштабной коррупции в образовательной сфере, в частности в процессе вступления в высшие учебные заведения. Все эти факты указывают на то, что противодействие коррупции власть подменила намерением создать централизованную коррупционную схему в рамках всего государственного аппарата», - считает председатель политсовета «Нашей Украины».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что «Наша Украина» представит программную альтернативу имитационной деятельности власти в сфере противодействия коррупции. «Наше задание - предложить гражданам четкий план действий для преодоления коррупции», - сказал он.