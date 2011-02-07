У берегов Грузии затонуло украинское судно “Григорій Петровський”, экипаж в составе семи человек не пострадал.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По сообщению консульского агентства Украины в Батуми, в ночь на 7 февраля этого года вблизи порта г. Поти (Грузия) во время шторма получило пробоину и затонуло судно под украинским флагом “Григорій Петровський”.

Члены экипажа, в состав которого входят семь граждан Украины, не пострадали. Экипажу оказана необходимая помощь и размещение в гостинице г. Поти.

На место аварии должен прибыть представитель компании -судовладельца.

Дело находится на контроле департамента консульской службы МИД Украины.