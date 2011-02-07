Наливайченко: власть по-советски реагирует на неудобную проблему

Председатель политического совета партии “Наша Украина” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что власть вернула страну в атмосферу цензуры и лжи.

Об этом он сказал журналистам, комментируя международные оценки состояния дел в нашей стране, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

“Попытки власти разводить руками и делать вид, что в Украине все в порядке со свободой слова - типично советская реакция на очень неудобную реальную проблему”, - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Украина – не школьник и не студент. Унизительно, когда мир показывает нам явное ухудшение демократической атмосферы, а власть делает вид, что ничего нет, лишь “диссиденты” мешают социализм строить. Эти совдеповские подходы уже набили оскомину”, - подчеркнул он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что его возмущает такое казенное мировоззрение. «И не ясно, кого власть пытается обмануть – себя, нас, мир? Власть остановила страну и вернула нас всех в атмосферу цензуры и лжи», - заметил он.

По его словам, это чувствуют политики, журналисты, в конечном счете, каждый активный гражданин. Он напомнил, что “Freedom House” исключил Украину из списка свободных стран, «Репортеры без границ» констатируют, что Украина за 2010 год потеряла 42 позиции в рейтинге свободы слова. «Не видеть этого, легкомысленно относиться к этрму, не понимать этого могут лишь очень недальновидные люди», - считает председатель политсовета «Нашей Украины».

Как заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, такое резкое снижение позиций Украины состоялось впервые с 2004 года. “Поэтому достаточно пустых заявлений о демократии и европейской интеграции. Это не оппозиция требует демократии. Это естественная потребность общества, которую не вдавить в мировоззрение наших власть предержащих”, - отметил он.

“Мы констатируем проблему, и знаем, как ее решить. Очень важно, чтобы люди не были равнодушными к ситуации в стране и не принимали этих правил игры. Нарушение демократических свобод, которое сегодня вылилось в преследование оппозиционных сил, общественных деятелей и СМИ, завтра может коснуться каждого. Поэтому нужно формировать единственное гражданское настроение: не пропускать властной лжи, не идти на компромисс с правдой и поддерживать в обществе запрос на честные и независимые медиа”, - добавил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.