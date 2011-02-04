Европейские студенты: власть в Украине вдохновляют советские времена

Совет Европейских студентов-демократов обеспокоен выборочным применением властью Украины закона против своих политических оппонентов.

Об этом говорится в переданной УНИАН офисом Европейских студентов-демократов Резолюции относительно политических преследований в Украине. Резолюция была единогласно принята на заседании Совета Европейских студентов-демократов.

“Мы, Европейские студенты-демократы (студенческая организации Европейской народной партии), глубоко обеспокоены решением Генеральной прокуратуры Украины запретить оппозиционному лидеру Юлии ТИМОШЕНКО посетить Брюссель для участия в праздновании 50-й годовщины нашего основания, которое прошло 1 февраля 2011 года. 13 января Европейские студенты-демократы официально пригласили Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в празднование 50-й годовщины организации”, - отмечается в документе.

Европейские студенты-демократы считает, что “очень важно обеспечить право оппозиционных политиков свободно передвигаться и встречаться с представителями европейских институтов и с европейскими политиками, поскольку это является нормальной практикой работы любого политика”.

При этом представители студенческой организации признали “значительный вклад Ю.ТИМОШЕНКО в развитие демократии в Украине, и мы глубоко обеспокоены регрессом демократии, о котором сообщается, в частности, атаками на свободу слова, запугиванием студентов, ученых, журналистов, бизнесменов, неправительственных организаций и оппозиционных политиков”.

“После 20 лет своей независимости Украина вновь столкнулась с опасностью тоталитарного режима. Новое правительство ЯНУКОВИЧА, не колеблясь, прибегает к мерам, на которые его вдохновили советские времена. С бывшего премьер-министра ТИМОШЕНКО взяли подписку о невыезде, причем это решение было принято прокуратурой под давлением действующего политического режима. Это – яркий пример того, что Украина двигается назад от европейской интеграции. Кроме того, это является свидетельством политического вмешательства в независимость правоохранительных органов”, - отмечается в Резолюции.

Европейские студенты-демократы поддерживают обеспокоенность ЕНП относительно выборочного применения украинской властью закона против своих политических оппонентов. “Последние события имеют все признаки политической мотивированности. Таким актам преследования не место в демократическом обществе, поскольку они противоречат европейским ценностям и нормам поведения”, - подчеркивается в Резолюции.

“Мы, Европейские студенты-демократы, решительно выступаем против таких мер, к которым прибегает власть демократической страны, находящейся на пути к европейской интеграции, и требуем, чтобы украинская власть уважала фундаментальные права человека, свободу передвижения и свободу слова, особенно по отношению к своим политическим оппонентам”, - отметили представители европейского студенчества.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО получила два приглашения посетить Брюссель в начале февраля этого года. В частности, на встречу в штаб-квартире Европейской народной партии в период с 31 января по 4 февраля Ю.ТИМОШЕНКО приглашали руководители ЕНП Вильфред МАРТЕНС и Антонио ЛОПЕС-ИСТУРИС. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО пригласили выступить на праздновании 50-летия ассоциации Европейских студентов-демократов (EDS).

По информации Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, следователь мотивировал свой отказ тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.