Каськива оставили сидеть на двух стульях

Верховная Рада Украины не прекратила досрочно депутатские полномочия Владислава КАСЬКИВА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали лишь 145 народных депутатов (при необходимых 226 – УНИАН) из 412, зарегистрированных в сессионном зале.

Представитель Президента в парламенте Юрий МИРОШНИЧЕНКО отметил, что в декабре 2010 года глава государства своим указом назначил В.КАСЬКИВА председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, но это агентство еще не образовано.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что при таких обстоятельствах, уволив В.КАСЬКИВА «с работы в Верховной Раде, мы не сможем говорить, что он является членом исполнительной власти».

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что к нему обратился Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР о необходимости обращения в суд относительно досрочного прекращения полномочий В.КАСЬКИВА.

В.ЛИТВИН отметил, что поручил Главному юридическому управлению парламента подготовить соответствующие документы, и в ближайшее время их передадут в суд.