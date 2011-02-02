Фирташ соберет в Харькове работодателей и ректоров вузов

4 февраля 2011 года в Харькове под председательством главы работодателей Украины Дмитрия Фирташа и главы Ассоциации ректоров высших технических учебных заведений Украины Михаила Згуровского пройдет совместное заседание, посвященное вопросам подготовки профессиональных кадров и развития научно-производственного потенциала государства. В частности, будут обсуждаться возможности внедрения на промышленных предприятиях изобретений украинских ученых и новейших технологических разработок, а также состояние и перспективы системы подготовки специалистов.

Встреча пройдет в рамках Меморандума о стратегическом партнерстве между работодателями Украины и Ассоциацией ректоров высших технических учебных заведений Украины, который был подписан 15 декабря 2010 года в Киеве.

В заседании также примут участие руководители более 50 крупных промышленных предприятий, ректор НТУ «Харьковский политехнический институт» Леонид Товажнянский. Ожидается участие главы Харьковской ОГА Михаила Добкина и мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Начало мероприятий в 9:15 по адресу: Харьков, ул. Фрунзе, 3. Предоставляется транспорт, а также трансфер Киев-Харьков-Киев.

Детальная информация и аккредитация по телефонам: +38 095 3341900, +38 050 3302232 (Киев), +38 057 7660295, +38 050 3021453 (Харьков).