Доний считает, что Тимошенко посадят следующей

Народный депутат от НУ-НС Олесь ДОНИЙ не исключает, что если оппозиция не будет противодействовать помещению за решетку Юрия ЛУЦЕНКО на несколько лет, то следующей, кого арестуют, будет лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу.

"Есть опасность, если сейчас не будет сильного протестного движения, то понятно, что следующей будет ТИМОШЕНКО. И ее посадят, поэтому сейчас готовится общественное мнение", - сказал он.

О.ДОНИЙ объяснил, что власть решила начать с Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку он является одним из харизматичных лидеров, однако за ним не поднимется большое движение сопротивления из-за небольшого количества партийной структуры. "Рассчитывали с одной стороны взять яркого персонажа, с другой стороны такого, за которым априори не поднимется сразу весь оппозиционный лагерь", - сказал он.

О.ДОНИЙ отметил, что именно поэтому Ю.ЛУЦЕНКО стал первым, кого бросили за решетку, а не Ю.ТИМОШЕНКО.

О.ДОНИЙ также не исключил, что после Ю.ТИМОШЕНКО посадят и других оппозиционных лидеров, которые не согласятся стать так называемой "карманной" оппозицией.