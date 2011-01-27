Азаров просит «обязательно найти» Черновецкого

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ попросил председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА «обязательно найти» Киевского городского голову Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и вернуть его к работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на брифинге.

«Александр Павлович, он в отпуске у нас, да? А кто-то страдает от его отсутствия? Киевляне мечтают, чтобы он вернулся? Мечтают?», - поинтересовался Н.АЗАРОВ.

Обращаясь к А.ПОПОВУ, глава правительства сказал: «Обязательно найдите мэра. Сообщите, что киевляне соскучились по нему. Очень хотят его видеть и просят скорее приступить к работе».

При этом Н.АЗАРОВ не смог сдержать улыбку, отвечая на вопрос журналистов о том, что киевляне звонят в редакцию одного из СМИ с просьбой сообщить, где же находится Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 января А.ПОПОВ заверил журналистов, что общается с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, хотя не уточнил, где тот находится. На уточняющий вопрос журналистов, появляется ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на работе в мэрии, председатель КГГА сказал: “Мы общаемся с ним”.

В конце декабря 2010 года газета «Сегодня» сообщила, что Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Украине нет с начала ноября, с момента официального назначения А.ПОПОВА председателем КГГА. Как рассказал тогда газете источник из близкого окружения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он уехал в Европу, к жене Алине АЙВАЗОВОЙ, и даже документы на подпись ему возят туда.