Азаров опять перетасовал чиновников

Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений.

В соответствии с распоряжениями № 36-44 от 19 января, которые размещены на сайте правительства, в связи с переходом на другую работу освобождены: Александр ДАНЕВИЧ - от должности первого заместителя председателя Государственного казначейства Украины; Дмитрий БОБЕР - от должности начальника государственного департамента - Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения; Валерий ЯЦКИН - от должности директора Государственного департамента надзора за соблюдением законодательства о труде - Главного государственного инспектора труда Украины; Василий ИВАНЧАК - от должности заместителя директора Государственного департамента надзора за соблюдением законодательства о труде; Владимир ПАЛКА - от должности заместителя начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции; Иван КРИСА- от должности первого заместителя директора Государственного департамента пожарной безопасности; Игорь ГАСЕК - от должности первого заместителя начальника Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности. Кроме того, по собственному желанию освобождены от должностей заместителей директора Государственного департамента пожарной безопасности Алексей ЕВСЕЕНКО и Вячеслав КИБА.