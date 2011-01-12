ВР разрешила чиновникам и дальше скрывать свои доходы и расходы

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно декларирования доходов и расходов высших должностных лиц, уполномоченных на выполнения функций государства и органов местного самоуправления, и их близких лиц)”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 118 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось ввести специальную систему декларирования доходов и расходов высших должностных лиц, уполномоченных на выполнения функций государства и органов местного самоуправления, и их близких лиц.

Согласно документу, декларированию подлежат все расходы на оплату товаров, работ и услуг, если фактическая или рыночная стоимость отдельного товара, работы и услуги превышает 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, независимо от количества заключенных правочинов для получения соответствующего товара, работы и услуги, а также независимо от предоставленных продавцом (исполнителем) рассрочек, отсрочек или скидок. К расходам на приобретение товаров приравнивается получение товаров на бесплатной или платной основе в пользование (аренду, найм, ссуду и тому подобное).

Законопроект был внесен лидером "Фронта змін" Арсением Яценюком. Представляя документ с трибуны ВР, народный депутат напомнил, что во время пребывания в оппозиции Партии регионов парламент одобрил 15% или по меньшей мере 50 из 300 законопроектов, внесенных оппозицией. «Сегодня законопроектов от оппозиции принято аж 2%, а точнее 13 из 500 внесенных», - отметил лидер «Фронта змін». «Считаю необходимым вообще прекратить фарс в виде дня оппозиции и принять закон Украины о внесении изменений в Регламент, в котором определить права оппозиции в парламенте», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к провластному большинству: «Это будет очень полезно для Партии регионов. Ведь раньше или позже вы окажетесь в оппозиции. Так что я хочу защитить и ваши права».