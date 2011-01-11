ЕС готовит отчет о либерализации визового режима с Украиной

Европейский Союз готовит отчет о выполнении Плана действий по либерализации визового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Мы готовим соответствующий отчет относительно работы, которая будет проведена в ЕС в рамках Плана действий по либерализации визового режима с Украиной», - сказал Ш.ФЮЛЕ.

По его словам, это сложный процесс, который будет проходить в два этапа: принятие соответствующего законодательства и его внедрение.

Ш.ФЮЛЕ заверил, что ЕС делает все необходимое, чтобы в рамках действующего Визового кодекса и соглашения об упрощении визового режима улучшить ситуацию с выдачами украинским гражданам виз.

«У нас очень интенсивный диалог, мы говорим о том, какие мы можем внести изменения в соглашение об упрощении визового режима для устранения препятствий, стоящих перед украинскими гражданами при получении виз», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2010 года Саммит Украина-Европейский Союз одобрил План действий по отмену визового режима.

“Лидеры одобрили План действий относительно визовой либерализации для Украины. План действий определяет все технические условия, которые должна выполнить Украина для обеспечения прогресса в направлении введения безвизового режима как долгосрочной перспективы для краткосрочных поездок граждан Украины”, - говорится в совместном заявлении для прессы по итогам 14-го саммита Украина-ЕС.