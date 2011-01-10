Ефремов не думает, что генпрокурор скажет что-то новое об арестах

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не видит перспектив в заслушивании в Верховной Раде информации генерального прокурора Украины относительно арестов оппозиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Он напомнил, что аналогичный вопрос был заслушан еще до Нового года. «Я не думаю, что что-то кардинально изменилось за последнее время в этих вопросах, и не думаю, что работник прокуратуры даст какую-то дополнительную информацию. Поэтому, как мне кажется, это вопрос неперспективный», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

При этом он добавил, что фракция Партии регионов не будет против, если все же этот вопрос будет рассмотрен.