Азаров: каждый должен понять, какая польза от пенсионной реформы

18:02, 29 декабря 2010
Политика
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Кабмин собрался последний раз в этом году

В среду, 29 декабря состоялось последнее в нынешнем году заседание Кабинета министров Украины, сообщает пресс-служба правительства.

В своем вступительном выступлении премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркнул, что 2010 год стал годом стабилизации и начала возрождения страны.

В повестке дня заседаниz правительства стоял целый пакет важных и общественно-значимых вопросов. В частности, об основных направлениях проведения анонсированной пенсионной реформы, публичное обсуждение проекта которой уже началось во всех регионах Украины.

Особый акцент премьер сделал на необходимости активной информационной, разъяснительной и консультативной работы среди граждан Украины об основных направлениях реформирования пенсионной системы и соответствующих позитивных последствий для экономики и общества.

По мнению Николая Азарова, реформы будут успешными только при условии, что они прозрачны, понятны для людей, и когда при их проведении учитывается мнение каждого гражданина, независимо от его возраста, профессии или социального положения. Каждый член общества должен понять какую конкретную пользу принесут ему реформы.

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