Тимошенко держат в ГПУ уже больше четырех часов
16:34, 29 декабря 2010Политика
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Сторонники и журналисты ждут...
Допрос лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Главном управлении Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел длится уже более четырех часов.
Как передает корреспондент УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО и журналисты по-прежнему ожидают ее выхода с допроса, который начался после 12.00.
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