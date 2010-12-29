Тимошенко держат в ГПУ уже больше четырех часов

Допрос лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Главном управлении Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел длится уже более четырех часов.

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО и журналисты по-прежнему ожидают ее выхода с допроса, который начался после 12.00.