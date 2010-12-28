Томенко - не против мажоритарки в ВР

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО готов идти на парламентские выборы не по избирательному списку, а по мажоритарному округу.

Об этом Н.ТОМЕНКО сказал в интервью «Комментариям», сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Политики, которые претендуют на общенациональный лидерский статус, должны не подстраховываться в партийных списках, а баллотироваться в округах. Лично я к такому испытанию готов», - сказал вице-спикер. В то же время, отметил Н.ТОМЕНКО, он готов к такому шагу, если выборы состоятся в марте 2011 года и будут внесены изменения в закон о выборах. Он подчеркнул, что для него принципиальными в избирательном законодательстве являются несколько вещей. В частности, формирование ТИК – 50 на 50 - власть и оппозиция, кворум в комиссии 50+1 во время принятия решений и чтобы члены комиссии не имели права снимать кандидатов с регистрации, как это было на местных выборах. «Я понимаю, что в округе победить чрезвычайно трудно, но те люди, которые претендуют на общенациональный статус, должны завоевывать свои мандаты именно таким способом. Я к этому готов, но при условии, что выборы состоятся в марте этого года и будет адекватный закон. Потому что есть серьезные опасения, что меня, как оппозиционера, могут снять с регистрации в ночь перед выборами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, во время выборов в ВР Н.ТОМЕНКО баллотировался по списку Блока Юлии Тимошенко.