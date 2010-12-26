Депутаты завтра пикетируют следственное управление ГПУ

Группа народных депутатов Украины завтра будет пикетировать Главное следственное управление Генеральной прокуратуры по поводу незаконного задержания экс-министра внутренних дел, лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины от фракции НУНС Владимир АРЬЕВ.

«Завтра в 11:00 я, Олесь ДОНИЙ, Юрий СТЕЦЬ будем пикетировать следственное управление ГПУ по поводу незаконного задержания Юрия ЛУЦЕНКО», - сказал он.

При этом депутат отметил, что причин задерживать экс-министра у Генпрокуратуры не было, поскольку Ю.ЛУЦЕНКО каждый раз появлялся на допросы и должен был прийти к следователю в понедельник.

«Мы считаем, что это задержание связано исключительно с политическими мотивами, ни с какими «интересами» для расследования уголовного дела», - убежден В.АРЬЕВ.