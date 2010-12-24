Тимошенко считает абсурдным и второе уголовное дело против нее

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что новая власть через уголовное преследование пытается не допустить ее к каким-либо следующим выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре, комментируя заявление генерального прокурора Виктора ПШОНКИ о возбуждении уголовного дела относительно покупки автомобилей «скорой помощи» «опель-комби».

«Их цель на фоне их отношения к стране, понимая, что люди им уже не доверяют, просто не допустить меня лично к каким-либо выборам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, новое уголовное дело, как и уголовное дело, относительно нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола, является безосновательным. «Новые уголовные дела именно такие, как и уголовное дело за выплату пенсий. Ничего другого они мне инкриминировать не могут. Все это выглядит абсурдно, позорно и для страны достаточно рискованно», - отметила она.