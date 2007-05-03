Генпрокуратура не знает как реагировать на заявления Станик и Пшеничного

Генеральная прокуратура в ходе изучения заявлений уволенных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО двух судей Конституционного Суда - Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО - обратилась ко всем вузам Украины, где есть кафедры конституционного права, с просьбой получить консультации для дальнейших действий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА. «Сейчас для объективности и полноты этой проверки мы обратились ко всем вузам Украины, где есть кафедры конституционного права, в частности во Львов, Черновцы, Киев. Я сегодня направила запросы. Мы не можем дать оценку указа, и мы обратились к ученым, чтоб они нам аргументировали эту позицию».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом №370/2007 от 1 мая «в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины» освободил С.СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

Накануне, 30 апреля, Президент своим указом освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО от должности заместителя председателя Конституционного Суда с такой же формулировкой – «в связи с нарушением присяги».

2 мая С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНЫЙ подали заявления в Генеральную прокуратуру, с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку считают свое увольнение незаконным.