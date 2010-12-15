Янукович: государства-монстры должны быть щедрыми

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что сегодняшняя внешняя политика Украины является «однозначно многовекторной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на бизнес-форуме украинских и латвийских предпринимателей, который состоялся сегодня в Риге.

«Важно, чтобы мы проводили политику партнерства на международном уровне. Что нас объединяет - борьба с мировым экономическим кризисом, борьба с экологическими проблемами, которые есть. Нашему поколению это время бросило целый пакет вызовов, колоссальных вызовов, на которые мы должны достойно ответить и мы должны достойно пройти эти испытания», - подчеркнул Президент Украины.

По его словам, это требует проведения успешной международной политики, в основе которой должен быть положен прагматизм и интересы каждого государства, и объединение усилий для использования преимуществ каждого государства, создание условий для развития экономик, но не их угнетение.

«И здесь, конечно, колоссальную роль будут играть государства-монстры. Или, как мы говорим – мировые экономические центры, политика которых должна быть направлена на поддержку слабых. Потому что они должны быть щедрыми. Они не должны разрешать или не разрешать. Они должны делать все, чтобы не мешать, чтобы способствовать движению средств, товаров, услуг, ресурсов. Вот на это нужно направить усилия многих государств, подняв ответственность мировых экономических центров перед экономиками других стран», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «когда мы говорим, что наша политика сегодня не может быть одновекторная – она однозначно многовекторная».

«Это не значит, что мы должны торговать национальными интересами или изменять своим принципам. Нет, наоборот: мы должны всегда идти по пути поиска компромиссов. И в эту плоскость укладываются и урегулирование международных конфликтов, и создание, и обеспечение безопасности для каждого», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.