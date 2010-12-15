Ликвидаторы возмущены: губернатору Сумщины дали «Чернобыльский крест»

В Сумах на торжественном собрании по случаю Дня чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС присутствующие выразили возмущение награждением председателя Сумской облгосадминистрации Юрия ЧМЫРЯ орденом «Чернобыльский крест: Мужество. Честь. Гуманность».

Об этом сегодня сообщил сайт сумского еженедельника «Панорама».

По информации издания, в ДК «Химик» 14 декабря чествовали участников ликвидации Чернобыльской катастрофы, которые собрались со всей Сумщины.

От имени руководства города и области некоторые из ликвидаторов аварии были отмечены грамотами и подарками. Губернатор и мэр отсутствовали - их представляли заместители. Выступающие отметили, что в области проживает более 8 тыс. участников ликвидации аварии на ЧАЭС, из них 1 тыс. 456 имеют статус инвалидов.

Заместитель председателя Сумской ОГА Тамара ИЩЕНКО сообщила, что власть в области делает для ликвидаторов немного больше, чем в других регионах, а этот день чествования она назвала днем отчета власти перед участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В ходе отчета участники узнали, что губернатор Сумской области Юрий ЧМЫРЬ награжден Всеукраинской общественной организацией инвалидов «Союз Чернобыль Украина» орденом «Чернобыльский крест: Мужество. Честь. Гуманность». При этом многие присутствующие в зале от возмущения стали свистеть, несколько человек покинули зал.

Председатель Сумской областной организации «Союза Чернобыль Украина» Григорий ДЕМЧЕНКО извинился перед представителями власти за "слишком эмоциональное" поведение некоторых ликвидаторов и напомнил, что «местная власть делает для чернобыльцев много, очень много, что она всегда была повернута к ним анфас, то есть лицом». И добавил: «Если мы отвернемся от власти, то ничего от нее не увидим».

После этого Т.ИЩЕНКО назвала крест губернатору «наградой-символом».

***Ю.ЧМЫРЬ родился в г. Макеевка Донецкой области в 1972 году. На момент аварии на ЧАЭС ему было 14 лет. Председателем Сумской ОГА он был назначен 6 апреля 2010 года.