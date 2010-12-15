ВР ратифицировала протокол о присоеданиении к Энергетическому содружеству
"За" проголосовал 371 нардеп
Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол о присоединении Украины к договору об основании Энергетического содружества.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовал 371 народный депутат из 428 зарегистрированных в сессионном зале.
Участниками содружества является Европейское Содружество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и присоединившиеся стороны.
Задача Энергетического содружества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети для создания стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения таким образом, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, что является существенным для экономического развития и социальной стабильности.
Предусмотрено также создание единого регуляторного пространства энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, что является необходимым для соответствия географическим размерам товарных рынков, которых это касается, и т. п.
Еврокомиссия будет выступать как координатор трех видов деятельности.
Энергетическое содружество будет придерживаться нормативно-правовой базы Европейского Содружества, учитывающего как институционную структуру настоящего договора, так и конкретные условия каждой из договорных сторон с учетом необходимости обеспечения высокого уровня защиты инвестиций и их наиболее оптимального привлечения.
Любые дискриминационные действия в рамках договора являются запрещенными.
Ничего в договоре не влияет на права стороны определять условия использования ее энергетических ресурсов и на ее выбор между разными источниками энергии и общей структурой ее энергообеспечения.