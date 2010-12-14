Янукович о стабильности, глубинных реформах и советских подходах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет самым главным изменением в стране за время своего президентства достижение политической стабильности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил во время традиционной встречи с руководителями диппредставительства иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

“Мы решительно положили конец бессмысленным дрязгам между ветвями власти, а возвращение к Конституции 1996 года устранило саму возможность такого противостояния. В парламенте создано стабильное и работоспособное большинство, выстроен эффективный механизм функционирования власти”, - констатировал Президент, отметив, что конституционная реформа, усовершенствование избирательного законодательства, приведение системы правосудия к стандартам Совета Европы дают Украине возможность реализоваться как современному демократическому европейскому государству.

Вторым качественным изменением, по мнению главы государства, стали реальные, а не декларативные социально-экономические преобразования.

“Страна наконец заработала. Полным ходом идет процесс глубинных и системных реформ во всех сферах. Мы осуществляем эти важные преобразования в рамках Программы экономических реформ на 2010–2014 года. Пакет законов по дерегулированию экономики, реформированию налоговой системы устранит лишние препятствия для бизнеса и обеспечит устойчивое инновационное развитие отечественного хозяйства. Улучшение экономической конъюнктуры и инвестиционного климата закладывают фундаменты для создания социальных гарантий и утверждения принципа социальной справедливости. Мы последовательно и уверенно совершенствуем программу деятельности всего государственного механизма на обеспечение потребностей каждого конкретного гражданина. Именно этого я требую от правительства”, - сказал глава государства.

Президент напомнил, что в конце прошлой недели в стране также стартовала административная реформа: “Это - качественно новый шаг в направлении модернизации и оптимизации деятельности органов государственной власти. Это - ответ на новые вызовы, которые появляются в условиях борьбы с последствиями мирового финансово-экономического кризиса. Это - европейский ответ устаревшим советским подходам государственного управления”.