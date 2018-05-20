Почему Россия взялась за ликвидацию украинских организаций?

“Отдавая дань памяти жертвам Голодомора мы дискредитируем политический курс РФ... Это политический заказ, обычная спецоперация... В России нет ни одной украинской школы”...

Недавно Верховный суд России постановил «ликвидировать» Федеральную национально-культурную автономию украинцев России (ФНКА УР). Таким образом, главная судебная инстанция РФ удовлетворила иск Министерства юстиции, которое добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности». Кроме того, иск Минюста базировался на жалобе активиста фонда “Отечество” Николая Журавлева, который заявлял, что ФНКА УР “ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и льет негатив на Россию”. Мы пообщались с сопредседателем Организации украинцев России и Федеральной национально-культурной автономии украинцев России Валерием Семененко.

Пан Валерий, в мае украинская диаспора в России заявила о политическом давлении на украинское культурное движение. “В Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Воронеже и Уфе началась настоящая зачистка украинского культурного движения”, – говорилось в заявлении. Что происходило? Это было в основном в Москве. Начались преследования. Сначала закрыли Украинский образовательный центр, потом - наступление на Библиотеку украинской литературы. В России считают, что такие, как Семененко, – это гнездо националистов, которые исповедуют “не те” взгляды.

Очень жесткие проверки украинских центров начались в регионах. История с ФНКА полностью доказывает предубежденность российской власти и политическую подоплеку этого дела.

В заявлении вашей же организации вы цитируете Минюст РФ, который указывает на три случая нарушений законодательства вами лично: это участие в программе на «Радио Свобода», организация и проведение в 2009 году в Москве международной научно-практической конференции «Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития», а также руководство мероприятиями, посвященными памяти жертв Голодомора. Разве это противоречит законодательству РФ? Оно, может, и не противоречит... Но тут такой момент. Если приостановлена деятельность организации (а деятельность нашей организации официально приостановили), то по закону организация не может проводить публичную, политическую деятельность, это в первую очередь демонстрации, выборы и все такое.

Но если бы это было – это действительно было бы нарушением законодательства. Но телефонное интервью по радио – это не демонстрация. Мы не организовывали это интервью. Они позвонили, мы ответили - и все. Мы не организовывали конференцию, мы вышли из оргкомитета, мы не проводили никаких демонстраций.

Возможно, в интервью на радио вы зацепили какую-то раздражающую для российской власти тему? Интервью было на тему образования.

После разгона Украинского образовательного центра, к нам приходили люди из ФСБ (они не скрывали этого) и интересовались у учителей: что здесь было, о чем балакали? Я это и рассказал “Радио Свобода”. Сразу после этого опять начались проверки. По-видимому, “вверху” было принято решение в судебном порядке ликвидировать организацию, чтобы лишить нас возможности выступать от организованной Украины.

А что за обвинение в оказании почестей памяти жертв Голодомора? Разве это противоречит российскому законодательству? Россия признает Голодомор, но не признает геноцида.

Оказание почестей памяти с нашей стороны в Москве ограничивалось только хождением в церковь. В Российскую церковь, где российские попы проводили эту панихиду.

Из вывода Минюста якобы вытекает, что деятельность Федеральной автономии “направлена на дискредитацию политического курса, который проводится руководством России”. Минюст этого вывода не делал, этот вывод делал тот Журавлев, который написал письмо-донос. Выходит, что мы, отдавая дань памяти жертвам Голодомора, дискредитируем политический курс РФ... Но Минюст, подавая свой вывод, солидаризировался с Журавлевым.

А кто такой этот Николай Журавлев и что это за фонд “Отечество”? Фонд “Отечество” – обычная российская шовинистическая организация, каких много. Журавлева просто использовали. Он меня вообще лично никогда не видел и не знал. Это политический заказ, обычная спецоперация.

Он обвиняет вас в политической деятельности под “культурным прикрытием”...

Мы не проводили никаких политических акций. Мы не выступали ни против правительства, ни против Конституции РФ. Мы выступали против закрытия украинского образовательного центра, против зачистки библиотеки.

Когда российская власть начала делать заявления, которые везде есть украинские школы, мы промониторили и указали на всю нелепость их заявлений. И поставили этим их в достаточно неудобное положение. У России на сегодня нет ни одной украинской школы.

Посол Украины в России господин Ельченко заявил, что он готов лоббировать открытие украинских школ. О школах мы с ним говорили. Это только заявления. Очередные заявления для прессы.

Готов лоббировать, ну то и что? Говорить одно, а сделать – другое. Где лоббировать? Он может поставить вопрос перед властью. Но пока это только слова, за которыми нет реального наполнения.

Действительно есть ли потребность в украинских школах и желание родителей отдавать детей? Тут можно вопрос так ставить: что первично – яйцо или курица? Я сталкивался со многими украинскими патриотами, сознательными людьми, которые живут в России. Они говорят: будет школа – поведу ребенка. Поэтому для того, чтобы повести, нужно создать. А создать нужно не на пустом месте.

Вот у нас был Украинский образовательный центр в Москве. Было какое-то помещение. Чего мы не раскрутили это? Я не понимаю... Я посольству все время говорил... Нас просто выгнали оттуда...

Украинская диаспора требовала рассмотреть проблемы украинцев России, в том числе в образовательной сфере, как раз в канун заседания подкомитета по гуманитарному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии. Прониклось ли вашими проблемами политическое руководство? Наши заявления рассмотрели. И в этом наметилось некоторое движение.

Сейчас украинцы во многих городах России могут ставить вопрос о выделении определенной школы с предоставлением ей статуса базовой школы для изучения украинского языка и с решением вопроса финансирования. Я сейчас как раз рассылаю протоколы по регионам и сообщаю региональным организациям, чтобы они обращались к местным органам образования. В какой форме – это уже на месте виднее: будет ли это воскресная школа, обычная ли, или какая-то группа детей. До сих пор этого не было.

Еще в начале марта Дмитрий Медведев заявил, что в России вскоре будут вещать один или два украинских телеканалов. Слышно ли сегодня украинский с российских экранов?

На сегодня нет ничего и вряд ли будет. Слова, лишь слова...

Вернемся все же еще к вопросу ликвидации ИНКА. Почетный председатель Совета землячества Украины в РФ Николай Челомбитько заявил, что ФНКА УР была ликвидирована за политическую деятельность... Политическую деятельность! Пусть бы он сказал: какую? Раз ты сказал “а”, говори “б”. Вот спросите его: какую политическую деятельность мы проводили? Против чего мы выступили? Протесты против притеснений – это не политическая деятельность.

Официальная версия ликвидации ФНКА – “выявление нарушений в хозяйственной деятельности”... ФНКА не проводила никакой хозяйственной деятельности. Потому что у нее не было даже банковского счета. Ну которая может быть хозяйственная деятельность без банковского счета?! Потому все разговоры о хозяйственной деятельности – это глупость.

Да, были изъяны. Печать была неправильно немножко сделанная, с одним отчетом по статистике опоздали. Мы все это признали, исправили. Но за это не ликвидируют. Мы готовы были выполнить все предписания Минюста. Спрашивали: что еще сделать? Но им этого не нужно было. Им нужно было ликвидировать.

Почему? Какова цель этой ликвидации?

Если ФСБ ходит и спрашивает учителей: что вы здесь делали, думаю, у российской власти есть свои основания ликвидировать... За протесты, за то, что отдаем дань памяти жертв Голодомора...

Будете ли жаловаться на Москву в Европейский суд?

Нам нужно еще все этапы и инстанции здесь пройти (в РФ. – Авт.). Но я этого не исключаю.

Разговаривала Яна Солнцева