В Севастополе поддержали ультиматум Всеукраинской акции протеста

В Севастополе около 150 предпринимателей, собравшихся сегодня у здания городской государственной администрации, поддержали ультиматум, выдвинутый в ходе Всеукраинской акции протеста, который направлен на недопущение подписания Президентом Украины принятого Верховной Радой Налогового кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, один из организаторов акции Любовь ОГНЕВА зачитала требование севастопольских предпринимателей к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором, в частности, отмечается: «Мы также, как и собравшиеся в Киеве, требуем от Президента наложения вето на Налоговый кодекс».

В документе также говорится, что «в случае введения в действие нового Налогового кодекса, мы будем вынуждены защищать свое право на предпринимательскую деятельность бессрочными забастовками и акциями гражданского неповиновения».

В ходе пикета была одобрена идея создания Независимого профсоюза предпринимателей Севастополя, активисты начали составлять список инициативных групп от функционирующих в Севастополе рынков.