Задержаны представители Коалиции участников Помаранчевой революции

Работники столичной милиции составят три административных протокола на организаторов акции сторонников коммунистических сил, которые провели сегодня шествие по центру Киева по случаю очередной годовщины Октябрьской революции.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, объяснив, что несмотря на запрет проведения массовых акций, который был вынесен Окружным административным судом г. Киева, свыше 2 тыс. сторонников КПУ проводят свое мероприятие.

Как отметили в столичном главке, админпротоколы будут составлены согласно ч.2 ст.185 Административного кодекса Украины (нарушение правил проведения массовых мероприятий) после чего организаторам акции будут вручены соответствующие повестки в суд, который будет принимать по этому поводу решение.

Никого из участников акции милиция не задерживала.

В то же время, стражи порядка задержали 6 представителей Коалиции участников Помаранчевой революции, которые также вопреки запрету проведения акций вышли в центр Киева, пытаясь провести свое мероприятие. На них также будут составлены аналогичные протоколы, после чего их отпустят.