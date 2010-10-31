Экзит-пол: мэром Днепропетровска избран Куличенко

Городским председателем Днепропетровска избран действующий мэр Иван КУЛИЧЕНКО (Партия регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Днепропетровским филиалом Киевского института проблем управления им. Горшенина, которые представил сегодня после закрытия избирательных участков на пресс-конференции директор филиала Александр СМИРНОВ.

За И.КУЛИЧЕНКО проголосовали 40,1% респондентов. За Святослава ОЛИЙНЫКА („Украина будущего”) отдали свои голоса 16,1% опрошенных, за Андрея ПАВЕЛКО („Фронт Змін”) - 15,5%.

Загид КРАСНОВ („Наша Украина”) получил 14,2% голосов респондентов, Галина БУЛАВКА („Батькивщина”) – 6,9%

Во время экзит-пола, проведенного на выходе с 64 избирательных участков, было опрошено 6 тыс. 212 респондентов.