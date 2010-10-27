Тигипко: хочу строить хорошую партию, если нет - будут жесткие действия

Лидер партии «Сильная Украина», вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не позволит своей партии превратиться в некое общество с ограниченной ответственностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке.

«Не думаю, что партия «Сильная Украина» сегодня может или имеет какие-то проблемы превратиться в такое ООО, потому что, если это только будет происходить, с моей стороны будут очень жесткие действия», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он описал, какой хочет видеть «Сильную Украину»: «Мне нужна партия, в которой есть внутренняя дискуссия, мне нужна партия, где молодой парень, который придет, захочет заниматься политикой, получит возможность сменить ТИГИПКО на его позиции, где будет очень большая конкуренция внутри».

При этом С.ТИГИПКО добавил: «Если этого не произойдет, такие партии перспектив не имеют. Я хочу построить правильную, хорошую партию. Если будут такие опасения, значит, будут жесткие действия с нашей стороны».