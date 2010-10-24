Кандидата от СПУ сняли с регистрации, объявив два предупреждения

В городе Ясиноватая Донецкой области на центральной площади им. Ленина прошел многолюдный митинг в поддержку кандидата на пост городского головы от Социалистической партии Украины Евгения ИЩЕНКО-ГИЛЛЕРА, которого 22 октября сняли с регистрации на внеочередном заседании избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в местной организации СПУ, около тысячи митингующих выступили за справедливые и честные выборы в местные органы власти и осудили незаконные действия со стороны избирательных комиссий по отношению к кандидатам, которые баллотируются не от Партии регионов.

В принятой после митинга резолюции говорится: «В демократической стране являются нормой плюрализм мнений и честная политическая конкуренция, но, анализируя происходящее в стране в целом, и в Ясиноватой в частности, можно сделать вывод, что отрытое и честное голосование становится недоступным; избирательные комиссии формируются исключительно из представителей Партии регионов и их сателлитов; популярных среди населения кандидатов в депутаты на пост городского головы массово снимают или не допускают до регистрации».

Выступая на митинге, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Татьяна КОЗУНЕНКО (представитель от БЮТ) сообщила, что «позавчера, 22 октября, председатель избирательной комиссии (от Партии регионов) в срочном порядке объявила о внеочередном заседании комиссии, на котором, в нарушение всех норм права, несмотря на возражения семи членов комиссии, был снят с регистрации кандидат на должность городского головы от СПУ Евгений ИЩЕНКО-ГИЛЛЕР».

Формально Е.ИЩЕНКО-ГИЛЛЕР был снят с регистрации за то, что ранее получил два предупреждения от избирательной комиссии. Одно предупреждение было связано с объявлением в местной газете, в котором все желающие приглашались принять участие в организации выборного процесса на стороне Е.ИЩЕНКО-ГИЛЛЕРА и его команды, т.е. поддержать участием в комиссиях, наблюдателями, агитаторами. Это небольшое объявление и стало причиной первого предупреждения, потому что его посчитали преждевременной предвыборной агитацией, так как оно было опубликовано в сентябре.

Второе предупреждение было связано со статьей в местной газете, которая касалась деятельности бывшего мэра, нынешнего секретаря Ясиноватского горсовета, кандидата на пост городского головы от Партии регионов Александра РУСАЧЕНКО. В газете объяснили, что тема эта обсуждалась с 2006 года, и статья была плановой, а не готовилась под выборы.

«Ни к объявлению, ни к статье ИЩЕНКО-ГИЛЛЕР отношения не имел, он их даже не видел, он никогда не вмешивался в работу редакции. Но на основании того, что учредитель газеты - фирма, учредителем которой является Е.ИЩЕНКО-ГИЛЛЕР, его обвинили во всех грехах», - сообщила редактор газеты «Местное время» Любовь ГОЛОВКО.

Митингующие в принятой резолюции назвали незаконным решение избирательной комиссии о снятии Е.ИЩЕНКО-ГИЛЛЕРА с выборов и заявили, что в судебном порядке будут добиваться восстановления его регистрации кандидатом в мэры города.

Резолюцию митингующие подписали и решили направить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и губернатору Донецкой области Анатолию БЛИЗНЮКУ.