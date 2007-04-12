Что Ющенко предложил Януковичу?

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА положительно оценил содержание предложений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, переданных премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, об этом Х.СОЛАНА сказал сегодня во время телефонного разговора с В.ЮЩЕНКО.

Х.СОЛАНА отметил, что видит определенный прогресс в создании условий для разрешения политического кризиса в Украине.

В.ЮЩЕНКО проинформировал Х.СОЛАНУ о последних политических событиях в Украине, в том числе о содержании предложений из 15 пунктов, которые Президент передал для изучения В.ЯНУКОВИЧУ.

Стороны договорились поддерживать постоянный контакт и в дальнейшем.

Разговор состоялся по инициативе Х.СОЛАНЫ.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля В.ЮЩЕНКО заявил, что встречался с премьер-министром и сформулировал план действий, который состоит из 15-ти пунктов и призван урегулировать ситуацию.

В.ЮЩЕНКО отметил, что они из В.ЯНУКОВИЧЕМ договорились не обнародовать этот план, пока на рабочем уровне стороны не обменяются позициями.

По словам В.ЮЩЕНКО, эти предложения состоят из трех разделов. Первый раздел заключается в формулировке общей оценки тех процессов, которые привели к парламентскому кризису, а также к выработке солидарной позиции по пакету правовых вопросов, в том числе и указа Президента о роспуске парламента.

Второй блок, по словам В.ЮЩЕНКО, носит содержательный характер. «Это суть компромиссов, которые нужно принять в контексте действия указа», - сказал он.

Также необходимо принять ряд законов и решений, которые восстановят баланс власти, систему противовесов, а также выработать механизмы, которые бы сделали невозможным повторение ситуации с формированием неконституционного большинства, или просто заявить о готовности это осуществить.

К третьему блоку В.ЮЩЕНКО отнес необходимость возобновления консультаций в рамках ведущих парламентских сил. В частности, представителей проправительственной коалиции и оппозиции. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что политические силы должны присоединиться к процессу формирования плана урегулирования, поскольку они должны его потом выполнять.