У Дома правительства произошло массовое столкновение пикетирующих
20:25, 12 апреля 2007Политика
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Задержано много людей
У Дома правительства состоялось столкновение пикетирующих. На место выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств.
Как передает корреспондент УНИАН, бойцами спецподразделений МВД перекрыты подходы к Кабинету министров на улице Грушевского от зданий парламента, в частности, комитетов Верховной Рады, которые расположены по адресу: ул. Грушевського, 18/2.
Как сообщил УНИАН один из милиционеров, охраняющих территорию, произошло массовое столкновение, и большое количество пикетирующих задержано.
В ЦОС УМВД Украины подтвердили эту информацию и отметили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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