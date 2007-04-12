У Дома правительства произошло массовое столкновение пикетирующих

У Дома правительства состоялось столкновение пикетирующих. На место выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств.

Как передает корреспондент УНИАН, бойцами спецподразделений МВД перекрыты подходы к Кабинету министров на улице Грушевского от зданий парламента, в частности, комитетов Верховной Рады, которые расположены по адресу: ул. Грушевського, 18/2.

Как сообщил УНИАН один из милиционеров, охраняющих территорию, произошло массовое столкновение, и большое количество пикетирующих задержано.

В ЦОС УМВД Украины подтвердили эту информацию и отметили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.