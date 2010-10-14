В Тернопольской области массово увольняются члены избиркомов

В Тернопольской области члены участковых избирательных комиссий массово пишут заявления об увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил координатор «Опоры», которая отслеживает избирательную кампанию в области, Святослав ЛИПОВЕЦКИЙ.

По его данным, в Чертковском районе заявления написали 45 человек, в Лановецком – 20. «Эти цифры мы зафиксировали еще на позапрошлой неделе. Можно утверждать, что сейчас это количество значительно больше», – сказал С.ЛИПОВЕЦКИЙ.

По его данным, членам избирательных комиссий приходится работать в экстремальных условиях, поскольку до сих пор нет финансирования, бумага на печатание документов и изготовленные печати появляются за счет энтузиазма самих членов комиссий. Во многих комиссиях, по данным наблюдателей «Опоры», отсутствует даже текст закона о выборах в местные органы власти, тогда как сами члены комиссий не имеют надлежащих знаний и опыта, в некоторых комиссиях большинство составляют пенсионеры, которые не умеют пользоваться компьютерами. «Людям приходится в сжатые сроки выполнять очень много работы. Они видят, что не справляются - и увольняются, в заявлениях пишут «по состоянию здоровья» или «в связи с семейными обстоятельствами», - отметил С.ЛИПОВЕЦКИЙ.

По его словам, вместо уволенных комиссии не пополняются другими людьми. «Но в нашей области это не является проблемой, поскольку комиссии сразу формировали в максимальном составе», – отметил координатор «Опоры».