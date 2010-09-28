Оппозиционные партии подписали декларацию в Луцке

В Луцке состоялось подписание декларации оппозиционных политических сил Волыни.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали и скрепили партийными печатями сегодня на совместной пресс-конференции руководители волынских организаций партий “За Украину!”, “Свобода”, “Народная самооборона”, ВО “Батьківщина”, Народный Рух Украины, ПРП, КУН, УНП и УСДП.

Председатель Волынской областной организации партии “За Украину!” Игорь ГУЗЬ подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы не дать власти сфальсифицировать местные выборы 31 октября.