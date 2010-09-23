Павлычко считает письмо Януковича к диаспоре «пустой болтовней»

Председатель Украинского Всемирного Координационного Совета Дмытро ПАВЛЫЧКО считает «пустой болтовней» письмо Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к украинской диаспоре.

Об этом Д.ПАВЛЫЧКО сказал УНИАН, комментируя письмо В.ЯНУКОВИЧА к Украинскому конгрессовому комитету Америки. Он отметил, что «ЯНУКОВИЧ желает говорить с представителями украинской диаспоры, а с представителями украинской интеллигенции, 130 представителей которой подписали открытое письмо к нему, он говорить не собирается».

По его словам, в письме, которое В.ЯНУКОВИЧ направил Украинскому конгрессовому комитету Америки накануне своего визита в США, «нет главного, а именно, нет ответа на вопрос, кто именно из выдающихся украинских мыслителей, философов, писателей поддерживает политику команды ЯНУКОВИЧА?».

«ЯНУКОВИЧ говорит, что он работает для людей. Для людей работала советская власть, которая работала для самых бедных. ЯНУКОВИЧ работает для людей богатых, которые сидят в Верховной Раде. Его финансируют самые богатые люди с востока Украины, которые не являются украинскими патриотами. ЯНУКОВИЧ принадлежит к олигархии, которой безразличны украинский язык, культура, история», - подчеркнул Д.ПАВЛЫЧКО.

«Идеология ЯНУКОВИЧА напоминает мне советскую. ЯНУКОВИЧ говорит о реформах, однако мы не видим никаких реформ. Относительно судебной реформы, то все, что сделала новая власть, – это превратила Конституционный суд в послушную машину. Все те, кто имел собственное мнение, из состава суда уже выведены, а новый состав – послушные, кто собственного мнения вообще не имеют», - выразил убеждение Д.ПАВЛЫЧКО.

В частности, «пустыми словами» называет Д.ПАВЛЫЧКО попытку В.ЯНУКОВИЧА убедить мир в наличии свободы слова в Украине. «По разрешению и благословению ЯНУКОВИЧА происходят гонения независимых СМИ, которые позволяют себе иногда критические высказывания в адрес новой власти. В тот же день и время, когда ЯНУКОВИЧ убеждал канцлера Германии МЕРКЕЛЬ в том, что именно он является главным защитником свободы слова в Украине, именно в тот день в те минуты, здесь, в Украине, суд лишал независимые телеканалы права вещания для некоторых регионов Украины», - сказал председатель Украинского Всемирного Координационного Совета.

«У нас уже нет демократии. У нас нет парламента. Оппозиция знает, что ни одна ее инициатива уже не пройдет через Верховную Раду. У нас создана ситуация, которая была в коммунистические времена: «Партия сказала, народ выполнил», - добавил Д.ПАВЛЫЧКО.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября, накануне визита в США, В.ЯНУКОВИЧ направил Украинскому конгрессовому комитету Америки письмо, в котором речь шла о необходимости ведения более активного диалога власти в Украине с представителями украинской диаспоры.

В письме отмечается, что «не всем нравится та твердость и настойчивость, с которой мы идем по пути реформ». «Старая коррумпированная бюрократия в Украине делает все, чтобы подавать за границу искаженную информацию о нашей политике. Пытается цеплять нам ярлыки, помешать сближению Украины с Западом. Для этого организуются мелкие провокации, делаются попытки убедить мир в том, что мы якобы сворачиваем демократические процессы и свободу слова», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ в письме к Украинскому конгрессовому комитету Америки.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ: “Когда мне говорят, что я якобы отрицаю Голодомор – я инициирую рассекречивание архивных материалов, касающиеся периода Голодомора, и передачу их тоже в Институт Национальной памяти, где историки смогут объективно и с полным доступом их изучать. Я против того, чтобы закрывали историю и чтобы политики делали на этом спекуляции”.

В тот же день, 20 сентября, на официальном сайте Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА вновь появился раздел, посвященный Голодомору 1932-1933 годов в Украине.