ВР провалила мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин

Верховная Рада Украины отказалась принять два законопроекта об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "Об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин", внесенного народными депутатами от БЮТ Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВЫМ, проголосовали всего 202 народных депутата из 421 зарегистрированного в сессионном зале.

Принятие законопроекта поддержали 123 депутата от БЮТ, 48 от НУ-НС, 27 от КПУ, один от Блока Литвина и трое внефракционных.

Законопроектом предусматривалось установить до 1 января 2020 года мораторий на повышение возраста, начиная с которого женщины имеют право на назначение пенсии по возрасту, определенного в статье 12 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Второй законопроект, внесенный депутатом от БЮТ Валерием СУШКЕВИЧЕМ, также не набрал необходимого количества голосов. За его принятие проголосовало только 197 народных депутатов из 422 зарегистрированных в сессионном зале.

"За" проголосовали 118 депутатов от БЮТ, 48 от НУ-НС, 27 от КПУ, один от Блока Литвина и трое внефракционных.

Законопроект был направлен на отсрочку повышения возраста, начиная с которого женщины имеют право на назначение пенсии по возрасту, поскольку такому шагу должны предшествовать соответствующие комплексные изменения как в самой системе пенсионного обеспечения, так и в других социально-экономических сферах деятельности. Предусматривалось установить до 1 января 2020 года мораторий на повышение возраста, начиная с которого женщины имеют право на назначение пенсии по возрасту, определенного в статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Выступая с трибуны ВР, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что предложение о резком повышении пенсионного возраста в имеющихся условиях – это проявление пренебрежения к женщине. По ее словам, вследствие этого возникнут проблемы в сфере занятости, которые будут иметь долговременные последствия. "Женщины, которым будет отсрочена пенсия, будут занимать от 2 до 2,5 миллионов рабочих мест", - сказала она. Депутат выразила уверенность, что возникнет существенный рост безработицы среди женщин, которым за 50 лет.

В свою очередь, представитель фракции Партии регионов Ярослав СУХИЙ отметил, что в этом вопросе нельзя ограничиваться только принятием решения о введении моратория. По его словам, необходимо подходить более конструктивно к этим проблемам и внедрять пенсионную реформу.

Со своей стороны народный депутат от КПУ Петр ЦИБЕНКО сказал, что его политическая сила никогда не даст голоса за предложение о повышении пенсионного возраста, кто бы ни выступал автором этого предложения. "Повышение пенсионного возраста - это кнут для украинцев", - сказал П.ЦИБЕНКО.