Возле ВР увеличили количество охраны, регионалы собрались возле трибуны
10:02, 21 сентября 2010Политика
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Должен прибыть Янукович
Народные депутаты от Партии регионов собрались возле трибуны и президиума Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, эти депутаты намереваются помешать представителям оппозиции заблокировать трибуну парламента.
Возле здания ВР увеличено количество охраны. Сегодня в парламент должен прибыть Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ для участия в церемонии принятия присяги судьями Конституционного Суда, которые были предложены на эти должности Съездом судей Украины.
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