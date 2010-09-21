Возле ВР увеличили количество охраны, регионалы собрались возле трибуны

10:02, 21 сентября 2010
Политика
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Должен прибыть Янукович

Народные депутаты от Партии регионов собрались возле трибуны и президиума Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, эти депутаты намереваются помешать представителям оппозиции заблокировать трибуну парламента.

Возле здания ВР увеличено количество охраны. Сегодня в парламент должен прибыть Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ для участия в церемонии принятия присяги судьями Конституционного Суда, которые были предложены на эти должности Съездом судей Украины.

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