Возле ВР увеличили количество охраны, регионалы собрались возле трибуны

Народные депутаты от Партии регионов собрались возле трибуны и президиума Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, эти депутаты намереваются помешать представителям оппозиции заблокировать трибуну парламента.

Возле здания ВР увеличено количество охраны. Сегодня в парламент должен прибыть Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ для участия в церемонии принятия присяги судьями Конституционного Суда, которые были предложены на эти должности Съездом судей Украины.