Следственная группа по «делу Ющенко» уничтожила вещдоки?

В отношении экс-руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Украины по расследованию отравления Виктора ЮЩЕНКО Галины КЛИМОВИЧ могут возбудить уголовное дело.

Об этом «Фокусу» рассказал высокопоставленный источник в Генеральной прокуратуре. По его словам, дело могут возбудить уже в эту пятницу.

«Основная претензия к следственной группе по расследованию отравления В.ЮЩЕНКО заключается в халатном отношении к вещдокам. Например, сейчас в деле нет ни одного образца крови экс-президента, потому что все они были уничтожены. Уничтожены даже пробирки, в которых находились эти образцы», - отметил источник.

Кроме того, по его словам, следствие пока не располагает убедительными доказательствами того, что экс-президент В.ЮЩЕНКО был отравлен.

Напомним, бывший руководитель следственной группы по делу об отравлении В. ЮЩЕНКО Г.КЛИМОВИЧ в апреле 2010 года уволилась из Генпрокуратуры. Расследование громкого дела поручено заместителю генерального прокурора Ренату КУЗЬМИНУ.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура неоднократно отмечала, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.