Эксперты КИУ прогнозируют "проблемные" выборы в Одесской области

Результаты мониторинга политической ситуации в Одесской области свидетельствуют, что выборы в ряде районах «могут стать острыми и проблемными из-за политического противостояния».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил вчера на пресс-конференции председатель областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО, уточнив, что, прежде всего, ожидается «достаточно жесткая борьба в городах Одессе, Измаиле и Белгород-Днестровском».

«Во-первых, не утихает политическое противостояние между действующей властью Одессы и рядом оппозиционных политиков», - отметил А.БОЙКО. - Второй точкой по накалу эмоций предвыборной гонки может стать город Измаил, где царит чрезвычайное обострение общественно-политической ситуации вследствие срыва внеочередных выборов Измаильского городского головы из-за применения административного ресурса».

«Третье место в этом списке может занять Белгород-Днестровский, где уже сейчас известен целый ряд претендентов в мэры, которые начали жесткую борьбу между собой. Кроме того, не утихают скандалы вокруг действующего главы райгосадминистрации Владимира ЗИНЧЕНКО, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблением служебным положением», - констатировал лидер облКИУ.

«Война компроматов в Одессе ближе к выборам, безусловно, усилится», - спрогнозировал А.БОЙКО, добавив при этом, что КИУ призывает политиков «не допустить эскалации существующих конфликтов и не выходить в проведении избирательной кампании за рамки общепринятых стандартов».

Исходя из ситуации, лидер облКИУ заявил об открытии "горячей" телефонной линии для избирателей (048)716-46-83, выразив надежду, что это может «стать действенным механизмом предупреждения нарушений и злоупотреблений в ходе избирательного процесса». Кроме того, КИУ инициирует 22 сентября в одесской гостинице «Лондонская» заседание круглого стола с участием лидеров политических сил области, на котором будут обсуждаться вопросы выполнения политиками предвыборных программ.

В свою очередь юрист облКИУ Игорь БРИНОШ отметил, что согласно социологическим исследованиям, «в последние время в Одесской области снижается уровень межэтнической толерантности, хотя пока нет открытых и явных конфликтов на межнациональной, межэтнической почве».

С учетом этого, добавил он, облКИУ намерен заняться реализацией проекта «Через традиции добрососедства - к межэтнической толерантности», в рамках которого совместно с учеными займется выявлением и исследованием «исторических традиций добрососедства Одесской области».