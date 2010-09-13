ЦИК провела жеребьевку непарламентских партий в теризбиркомы

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку представителей непарламентских политических партий в состав территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов ВР Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, жеребьевка проводилась на сегодняшнем заседании комиссии.

В частности, из 670 территориальных избирательных комиссий, которые формирует Центризбирком, в 411 было подано больше трех кандидатур от непарламентских партий, которые по закону должны быть представлены в составе ТВК.

116 политических партий подали в ЦИК 2781 кандидатуру для включения в состав ТИК. В этих комиссиях Центризбирком создал 1233 вакансии.

По результатам жеребьевки только 100 партий смогли получить представительство в ТИК. Среди них «Сильная Украина» - 144 представителя (подавала 363 кандидатуры), «Фронт Перемен» - 272 (329), «Единый Центр» - 29 (274), Социалистическая партия Украины – 18 (228), Всеукраинское объединение «Свобода» - 105 (205), партия «Гражданская позиция» – 20 (41).

Как отметил в конце заседания ЦИК заместитель главы комиссии Андрей МАГЕРА, сегодня ЦИК лишь провел жеребьевку представительства политических партий в ТИК, персональный состав комиссий ЦИК сформирует на своем заседании в среду, 15 сентября.

А.МАГЕРА объяснил, что жеребьевка проводилась по такому механизму: первые три партии, участвующие в жеребьевке, получили безусловное представительство во всех ТИК, в которые подавали кандидатуры. В частности, это Украинская партия, Патриотическая партия Украины и политическая партия «Дети войны – Народная партия Украины».

Начиная с четвертой, партии, участвующие в жеребьевке, получали места в ТИК только в случае наличия в составе комиссий свободных вакансий, которые еще не были заполнены во время жеребьевки.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября ЦИК установила, что в состав ТИК на выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 31 октября, могут входить не больше трех представителей от каждой парламентской фракции.

Согласно разъяснению, в состав ТИК входят от 9 до 18 членов и, в частности, парламентские фракции могут делегировать в теризбиркомы от 1 до 3 членов комиссии. Членство непарламентских партий в ТИК устанавливается Центральной избирательной комиссией после проведения жеребьевки.

В целом, из 18 членов ТИК 15 будут представлять парламентские фракции и 3 – непарламентские политические партии, которые принимают участие в выборах.