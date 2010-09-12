Польские прокуроры допросили 300 свидетелей по делу о катастрофе под Смоленском

Польские военные прокуроры, занимающиеся расследованием обстоятельств авиакатастрофы самолета президента Польши под Смоленском, допросили более 300 свидетелей, в деле уже 62 тома, сообщил в воскресенье Генеральный прокурор Польши Анджей Серемет Польскому агентству печати. Самолет президента Польши разбился под Смоленском 10 апреля. Погибли 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших - президент Польши Лех Качиньский, его супруга и представители руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях. Самолет садился в условиях сильного тумана и зацепился за деревья.

Как сообщает РИА Новости, Генпрокурор Польши отметил, что польско-российское сотрудничество в расследовании авиакатастрофы "проходит позитивно". Серемет сообщил, что в ближайшее время из Польши в Россию будет отправлена партия материалов, о которых просила российская сторона. "В октябре мы ожидаем приезда в Варшаву представителя Генпрокуратуры РФ. Надеемся, что будет подписан меморандум о сотрудничестве", - сказал генпрокурор Польши. По его словам, этот документ должен значительно облегчить контакты между прокуратурами и ускорит расследование обстоятельств авиакатастрофы президентского лайнера под Смоленском.