Левочкин прогнозирует, что Янукович внесет проект новой Конституции

Самым оптимальным путем осуществления конституционных изменений в Украине глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН видит внесение нового проекта Конституции Украины. Такое мнение он выразил во время встречи с журналистами в АП.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, тема необходимых для развития страны конституционных изменений дебатируется в украинском обществе на протяжении последних лет, что свидетельствует о ее безусловной актуальности. Он напомнил, что фактически шло обсуждение трех путей изменения Конституции. В частности, как вариант рассматривается внесение нового проекта Конституции. Глава АП напомнил, что кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил свой вариант закона, считая систему власти в стране после внесения конституционных поправок 2004 года разбалансированной, и с этим проектом каждый желающий может ознакомиться на сайте Партии регионов.

Другим путем, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, является разработка отдельных законов, которыми можно внести изменения в Конституцию, и проекты таких законов, напомнил он, также в последние годы появлялись.

Наконец, еще одним путем изменения Конституции может стать возвращение к Конституции 1996 года, если Конституционный Суд вынесет соответствующий негативный вердикт относительно процедуры принятия изменений в Конституцию 2004 года.

В то же время, С.ЛЕВОЧКИН прогнозирует, что Президент В.ЯНУКОВИЧ внесет новый проект Основного Закона страны. Отталкиваясь, в частности, от уже упомянутого проекта кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА, он, очевидно, будет предлагать базовый вариант, сказал С.ЛЕВОЧКИН, но, "как настоящий лидер, будет слушать другие мнения".

"Очевидно, - просуммировал глава АП, - надо создавать Конституционный совет или ассамблею, привлекать лучших специалистов по конституционному праву, совершенствовать закон, выносить его на обсуждение, достигать консенсуса, и искать механизмы имплементации".