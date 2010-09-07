Лукьяненко: свободовцам мало, что они протащили Януковича к власти

Лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК назвал «непристойным» поведение представителей Всеукраинского объединения «Свобода» во время акции протеста оппозиционных сил против повышения тарифов и пенсионного возраста, которая состоялась 7 сентября в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Б.ТАРАСЮКА.

По его словам, постоянно выкрикивая разные лозунги, в частности и фамилию своего лидера Олега ТЯГНИБОКА, «свободовцы» мешали выступлению даже диссидента, многолетнего политзаключенного, автора Акта провозглашения государственной независимости Украины Левка ЛУКЬЯНЕНКО.

«Это произвело неприятное впечатление не только на меня, но и на многих других людей. Такое поведение представителей «Свободы» выглядело непристойно, как провокация», - сказал Б.ТАРАСЮК и отметил: «Партнеры так себя не ведут. Я думаю, была цель устроить скандал. Но этого не удалось».

В свою очередь Л.ЛУКЬЯНЕНКО, комментируя ситуацию, сказал, что «Свобода» пыталась сорвать выступление и Б.ТАРАСЮКА. «Представители «Свободы» были и среди других людей на митинге. Но одна группа стояла ближе, и, очевидно, получала какие-то указания по телефону», - сказал он.

«Глядя на них я вспомнил президентские выборы этого года. Это же они призывали не голосовать во втором туре, что означало помощь ЯНУКОВИЧУ», - отметил известный общественный и политический деятель.

По его словам, идеи, провозглашенные представителями «Свободы» с трибуны, не отвечали их поступкам. «Когда выступала ФАРИОН, она призывала к единству. Но какое же единство, когда эта группа фактически дезорганизовала митинг. Не хочется называть провокацией, но это близко к тому. Если митинг собрался против антинародной, антиукраинской власти ЯНУКОВИЧА, а вы его дезорганизуете, то на чью мельницу вы льете воду?», - сказал Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, возле Верховной Рады прошел митинг, организованный Народным комитетом защиты Украины. Участники мероприятия требовали прекратить политику повышения цен на газ и коммунальные услуги для населения, повышения пенсионного возраста, против принятия правительственного Налогового кодекса и подорожания продуктов питания.

По некоторым оценкам, в акции оппозиции приняли участие более 10 тыс. чел.