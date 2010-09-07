Парламент разрешил ликвидировать райсоветы в Киеве

Верховная Рада Украины предоставила территориальной общине города Киева и Киевскому городскому совету право принимать решение об образовании (необразовании) районных в городе советов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно порядка образования районных советов, внесенного народными депутатами Валерием ПИСАРЕНКО и Владимиром ПИЛИПЕНКО, проголосовали 245 народных депутатов из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города Киева, принятому путем проведения местного референдума, или по решению Киевского городского совета. Решения территориальной общины города Киева или Киевского городского совета об образовании (необразовании) районных советов должны быть приняты до дня очередных выборов.

По закону, исполнительным органом Киевского городского совета является Киевская городская государственная администрация, которая параллельно исполняет функции государственной исполнительной власти, что является особенностью осуществления исполнительной власти в городе Киеве. Председатель Киевской городской государственной администрации назначается Президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины.

Вопросы организации управления районами в городе Киеве входят в компетенцию Киевского городского совета и решаются в соответствии с Конституцией, этого и других законов Украины, решениями городского совета об управлении районами города. В районах города Киева действуют районные в городе Киеве государственные администрации, которые подчиняются Киевской городской государственной администрации, а в случае образования районных в городе Киеве советов также являются подотчетными и подконтрольными соответствующим советам как исполнительные органы таких советов. В случае образования районного в городе Киеве совета на должность председателя районной в городе Киеве государственной администрации Президентом Украины назначается лицо, которое избрано председателем районного в городе Киеве совета.

В случае необразования районного в городе Киеве совета, председатель районной в городе Киеве государственной администрации назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины в соответствии с Конституцией Украины.

В случае образования районного в городе Киеве совета председатель, заместитель председателя районного в городе Киеве совета избираются соответствующим советом из числа ее депутатов в пределах срока полномочий совета тайным голосованием. В случае образования районного в городе Киеве совета полномочия председателя, заместителя председателя районного в городе Киеве совета определяются данным Законом, статьями 55 и 56 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", другими законами Украины.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Парламент поручил Кабинету министров в месячный срок со дня вступления в силу данного закона внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно механизма реализации данного закона и обеспечить приведение своих нормативно-правовых актов, а также нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным Законом.