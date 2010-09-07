Печерский суд оставил под арестом мэра из Полтавской области

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для городского председателя Карловки Полтавской области, подозреваемого в получении взятки.

Текст соответствующего постановления суда от 3 сентября 2010 года опубликован на сайте Единого государственного реестра.

Согласно с документом, мэр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины – получение взятки.

«(Городской председатель – УНИАН) совершил действия, непосредственно направленные на получение взятки в размере 10 тыс. долларов», – сказано в постановлении.

Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено 26 июля 2010 года. 31 августа он был задержан.

Как сообщалось, о задержании мэра Карловки за получение взятки УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах, не уточнив, когда, за что и какую сумму взятки получило это должностное лицо.

Единственное, что отметил собеседник агентства, – задержание состоялось в ходе совместной операции сотрудников ГУБОП МВД Украины и Генеральной прокуратуры.

В то же время, 2 сентября Полтавская областная организация Украинской народной партии выразила возмущение задержанием силовиками мэра райцентра Карловки Сергея ЯКОВЕНКО, который также является председателем городской организации УНП.

В заявлении, принятом на заседании Провода Полтавской облорганизации УНП, в частности, говорилось, что задержание С.ЯКОВЕНКО – “заказное, провокационное и носит политический характер”.

«Сергей ЯКОВЕНКО – настоящий лидер Карловской общины, порядочный, честный и сильный человек, преданный, идейный член партии. Он – кандидат номер один на повторное избрание мэром Карловки», - сказано в заявлении.

Активисты УНП считают, что “его жизненная позиция и политическая принадлежность к УНП не может нравиться политическим аутсайдерам, которые прибегают к грязным методам борьбы”.